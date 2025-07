Le Club de Bruges est resté inflexible : pas de départ ! "Nous savons qu'il est déçu"

Un club belge peut-il refuser jusqu'à 40 millions d'euros pour son joueur ? Apparemment, oui, un seul : Bruges.

Il faut dire que le Club de Bruges n'a pas exactement besoin d'argent à l'heure actuelle : les Blauw & Zwart viennent de toucher deux fois 20 millions pour Maxim De Cuyper et Chemsdine Talbi. Ils auraient pu doubler ce montant total, s'ils avaient accepté de vendre Ardon Jashari (22 ans) à l'AC Milan.

Pendant de longues semaines, on a cru que le Club se livrait à un jeu de poker menteur afin d'obtenir le plus d'argent possible de la part du club lombard. Mais les Blauw & Zwart sont restés inflexibles : pas de départ pour Jashari.

"Cela fait partie du mercato. Ce n'est pas la première fois : Izquierdo aussi avait voulu partir trop tôt. Nous devons leur faire comprendre la situation et faire en sorte qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes lors de la saison à venir", déclare Dévy Rigaux, directeur sportif du FC Bruges.

Il n'y a pas d'inquiétude à Bruges concernant la mentalité du Joueur de l'année 2025 en Pro League. "Nous lui avons fait passer notre message, ça ne sert à rien de le répéter tous les jours. Il sait ce que nous attendons de lui", relativise Rigaux.

L'entourage du joueur, de son côté, assure que des promesses avaient été faites. De fausses allégations, selon le directeur sportif brugeois. "Le Club ne fait aucune promesse en matière de transferts. Si un joueur est en fin de cycle, il pourra partir si une offre satisfait tout le monde".

