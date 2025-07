🎥 Récupération, tournoi de foot-tennis et plusieurs absents dans le groupe du Standard ce jeudi en stage

Au lendemain du match amical face √† Boulogne, plusieurs joueurs du Standard √©taient absents de la s√©ance d'entra√ģnement. L√©andre Kuavita et Marco Ilaimaharitra souffrent d'une indigestion, tandis que d'autres sont m√©nag√©s pour de petits bobos.

Les joueurs du Standard, qui ont enchaîné un grand nombre de journées à deux séances d'entraînement depuis la reprise et qui ont paru émoussés lors de leur rencontre amicale face à Boulogne ce mercredi, bénéficient ce jeudi d'une journée plus calme.

Ce matin, ils se sont présentés peu avant 11 heures sur le terrain d'entraînement pour une séance de décrassage. Après une phase d’activation musculaire, un tournoi de foot-tennis a été organisé par le staff, auquel certains membres, dont José Jeunechamps, ont également pris part. Un tournoi remporté par la triplette composée d’Ibe Hautekiet, Nathan Ngoy et Adnane Abid.

Ilaimaharitra et Kuavita malades, Sutalo va quitter le Standard

De l'autre côté du terrain, un autre groupe de joueurs a participé à une séance d'étirements et à de petits exercices visant à faciliter la récupération. Enfin, Jean-François Gillet s'est occupé des deux gardiens : Matthieu Epolo et Matteo Godfroid.

Lucas Pirard était donc absent et a travaillé individuellement, tout comme Casper Nielsen, qui poursuit sa rééducation et manquera le début du championnat. Victimes d'une indigestion, Marco Ilaimaharitra et Léandre Kuavita ont également manqué la séance du jour.

C’est un groupe d’une bonne vingtaine de joueurs qui a entamé la séance. Il a ensuite été rejoint par Daan Dierckx et Adnane Abid, qui avaient reçu quelques soins avant de rejoindre leurs coéquipiers. Bosko Sutalo, en instance de départ, était quant à lui bien présent. Les joueurs bénéficieront, pour la première fois depuis le début de ce stage, d’un après-midi libre, au cours duquel Tobias Mohr sera présenté à la presse présente.