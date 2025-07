Le RSC Anderlecht suivra les matchs européens avec attention ce soir : on y verra déjà plus clair

4264

Le Sporting d'Anderlecht ignore encore qui sera son adversaire les 24 et 31 juillet prochains en préliminaires de l'Europa League. Ce soir, le Spartak Trnava reçoit Häcken, et on peut imaginer que Besnik Hasi sera spectateur attentif.

Le Sporting d'Anderlecht va-t-il organiser un streaming en direct du match entre le Spartak Trnava et Häcken ce jeudi soir, à Renesse, lieu où les Mauves sont actuellement en stage ? Certains joueurs ont certainement d'autres projets pour la soirée, mais Besnik Hasi, lui, sera probablement devant son écran. Car on ignore encore quel adversaire les Mauve & Blanc affronteront les 24 et 31 juillet prochains, et la rencontre de ce soir peut être décisive. Le premier tour préliminaire de l'Europa League débute, et le résultat peut déjà donner une grande indication sur le match à venir. En cas de résultat particulièrement significatif, Anderlecht pourrait déjà à peu près se préparer à affronter l'une ou l'autre des deux équipes, ce qui serait bien sûr le scénario idéal. Pour les supporters, il sera également plus que de temps de savoir s'il faut se rendre en Suède ou en Slovaquie. Pour le Spartak Trnava, ce sera le premier match officiel de la saison, tandis que le BK Häcken est actuellement en plein championnat de Suède. Cependant, le club suédois vit une saison compliquée, étant 9e avec 18 points en 14 matchs. Le RSC Anderlecht commencera le second tour qualificatif d'Europa League à domicile le 24 juillet, avant de se rendre en Suède ou en Slovaquie le 31 juillet, quelques jours après la reprise du championnat.