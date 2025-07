Tobias Mohr ne s'attendait pas à signer au Standard : "Quand Marc m'a appelé, j'ai cru que c'était pour un autre joueur"

Arrivé cet été en provenance de Schalke 04, Tobias Mohr s'est rapidement intégré dans l'effectif du Standard de Liège. À 29 ans, l'ailier gauche allemand veut mettre son expérience au service du groupe et contribuer au renouveau d'un club qu'il connaissait déjà avant son arrivée.

Deux jours après Adnane Abid, c'est Tobias Mohr qui s'est présenté pour la première fois devant la presse francophone présente au Touquet pour le stage estival des Rouches. Amené à occuper un rôle important dans le vestiaire et sur le terrain, l'ailier gauche allemand de 29 ans se sent déjà comme chez lui au Standard.

"Je me sens très bien ici. L’équipe est super sympa, c’était facile pour moi d’en faire directement partie. Une partie de ma personnalité, c’est de coacher sur le terrain et en dehors. J’aime aider les autres, être autour des gars. Je me sens déjà comme à la maison", confie-t-il, avec le sourire.

Si les jeunes écoutent les joueurs plus expérimentés, ils peuvent aller loin"

Déjà très en voix lors du match amical contre Boulogne, lors duquel il a souvent replacé et aidé le jeune René Mitongo, Tobias Mohr prend son rôle de joueur d'expérience à coeur et veut aider les jeunes à se faire une place dans le grand bain.

"Je veux aider les jeunes joueurs. On en a beaucoup, et c’est une très bonne chose. On a un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Mon rôle, c’est d’aider les plus jeunes à progresser. S’ils écoutent les joueurs plus expérimentés comme moi, ils peuvent aller loin."

Tobias Mohr ne s'attendait pas au coup de téléphone de Marc Wilmots

Arrivé en fin de contrat à Schalke après trois saisons, Tobias Mohr n'a pas été prolongé dans le club de la Ruhr, malgré des discussions ayant vu le jour dès le mois de janvier et une bonne dernière saison. Il a été surpris par l'appel de Marc Wilmots, qu'il a évidemment rencontré en Allemagne, lui proposant de rejoindre le projet du Standard.

"J’étais en vacances avec ma femme, à l’aéroport, quand il m’a appelé. Evidemment, je savais qu'il était le nouveau directeur sportif du Standard, mais je ne m’y attendais pas. Je pensais qu’il voulait mon avis sur un autre joueur ! Mais non, il m’a dit qu’il voulait que je vienne. J’ai visité l’académie et je n’ai pas hésité. En Allemagne, on me disait que j’étais trop vieux à 29 ans… J’ai senti qu’il fallait changer de pays. L’appel de Marc est arrivé au bon moment."

On peut comparer le Standard et Schalke, en termes de passion et d'histoire"

"Je savais que c’était un grand club en Belgique, avec une grande histoire. C’est un peu comme Schalke, où j’étais. J’en ai parlé avec Marc Wilmots là-bas. On peut comparer les deux clubs, en termes de passion et d'histoire, et voir les fans se déplacer pour venir nous voir en stage est super."

Une fois le contact pris, Tobias Mohr a joint un certain Dennis Ayensa, qu'il a rencontré au sein des équipes de jeunes d'Aachen aux alentours de l'année 2010. "On s'est aussi retrouvé quelques fois comme adversaires en Allemagne. On avait moins de contacts récemment, mais j'ai vu qu'il était ici et je l'ai contacté. Il m'a dit que si je pouvais venir, je devais le faire, et qu'il s'agissait d'un grand club avec beaucoup de fans."

Tobias Mohr veut s'intégrer rapidement au Standard et apprend déjà le français

Arrivé dans la Ruhr lorsque Schalke était encore en Bundesliga, Tobias Mohr a joué 18 matchs en première division allemande. Les seuls matchs de première division de sa carrière, d'ailleurs. Il voulait aider le S04 à remonter dans l'élite, mais a été prié de partir à la fin de son contrat, malgré une dernière saison ornée de quatre buts et huit passes décisives en 2.Bundesliga.

"Ce n’est pas une frustration. Je suis mentalement fort. J’ai vécu des moments compliqués là-bas, mais j’ai toujours avancé. Il faut aller vers le haut, sinon tu coules. Je suis resté, j’ai bossé, et j’ai fait une bonne saison. Maintenant, je suis en première division avec le Standard, et j’en suis heureux."

Mon départ libre de Schalke n'est pas une frustration"

Fidèle à sa philosophie d’intégration, Tobias Mohr a commencé l’apprentissage du français… sur Duolingo, et a directement demandé à Marc Wilmots de recevoir des cours adaptés. "Pour moi, c’est d'abord une question de respect. Ensuite, je veux comprendre le coach, les exercices. Je commence à comprendre un peu, mais je veux tout comprendre. Je veux m’améliorer rapidement."

Tobias Mohr est polyvalent, mais il préfère un rôle offensif

Sur le terrain, il se décrit comme un joueur généreux. "Je donne tout à chaque seconde. Yves (Depluvrez, le préparateur physique), aime ça. Il me dit que c’est bien, que je cours beaucoup. Vous (ndlr, la presse) dites aussi que je suis fit, et c'est très gentil. Mais pour moi, c’est normal."

Offensif dans l’âme, Mohr peut aussi s’adapter à plusieurs postes. "Je préfère jouer ailier gauche, mais je suis assez flexible, je peux aussi jouer un peu plus bas. J’ai même joué piston droit la saison dernière pendant deux matchs." Contre Boulogne, il a souvent permuté avec Yann Gboua, placé sur le côté droit. "Le coach voulait essayer ça. Je fais ce qu'il me demande, même si je me sens plus à l'aise à gauche."

Hors du terrain, Tobias Mohr se décrit comme calme et discret. "Je suis plutôt en deuxième ligne. J’aime parler avec les gars, mais je ne suis pas celui qui crie. Je suis proche de ma famille, de ma femme, de mon enfant et de mon chien."

Si je peux prolonger après trois bonnes saisons, je le ferais de suite"

Après avoir signé un contrat de trois saisons, jusqu'en 2028, Tobias Mohr se voit rester plus d'un an à Sclessin. "J’aimerais rester plus d’une année ici. Si je peux prolonger après trois bonnes saisons, je le ferais de suite. Je veux aider le club à revenir là où il doit être."

En attendant, il se prépare à respecter une tradition bien connue des nouveaux joueurs, l'habituel bizutage. "Bien sûr, je vais devoir chanter. En Allemagne, j’avais une bonne chanson que tout le monde reprenait, car tout le monde comprenait. Ici, je dois encore réfléchir à ce que je vais faire, peut-être quelque chose en anglais. Donner une traduction de la chanson allemande aux autres ? Pourquoi pas, je vais y réfléchir", a-t-il conclu en riant.

Engagé, travailleur et lucide, Tobias Mohr veut s'inscrire durablement dans le projet de reconstruction du Standard. Il deviendra, à n'en pas douter, un membre très important du vestiaire dans les semaines et mois à venir.