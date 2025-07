Pas une semaine sans rebondissements : Yannick Ferrera attaque le RWDM en justice !

Décidément, une semaine normale n'existe pas à Molenbeek. Alors que le RWDM a officiellement renoncé à son projet de changement de nom, c'est désormais Yannick Ferrera qui va attaquer le club en justice.

Le RWDM avait surpris tout le monde en décidant de se séparer de Yannick Ferrera le 19 avril dernier, après un effondrement collectif qui avait coûté la montée directe aux Molenbeekois pourtant longtemps en position idéale.

Un départ qui, à l'époque, avait été présenté par le RWDM comme une décision prise d'un accord commun : Ferrera aurait conclu qu'il ne trouvait pas la solution pour sortir le club de l'ornière, et préféré faire un pas de côté. Visiblement, c'était au mieux une exagération, au pire un mensonge, car Yannick Ferrera a désormais décidé de poursuivre le RWDM en justice.

Yannick Ferrera n'avait d'ailleurs jamais réagi à son départ. Tout récemment, il a signé en faveur de son nouveau club, Zamalek, en Egypte. Et maintenant, c'est via son avocat, Me Uyttendaele, qu'il annonce avoir attaqué son ex-club en justice.

"Mon client a reconstruit un collectif, redonné une identité de jeu à l'équipe, et ravivé la fierté d'un public qui n'a cessé de soutenir ses couleurs avec ferveur. Très ému à la suite de cette défaite, il avait bien mentionné qu'il ne pouvait oublier le chemin accompli et la possibilité d'encore vivre l'émotion de la montée. Il a d'emblée indiqué qu'il gardait sa confiance en l'équipe et qu'il estimait que la douleur de la défaite du jour les rendrait plus fort pour les Playoffs. Son staff souhaitait également qu'il reste leur coach".

"Il a tout simplement été mis à la porte sans le moindre égard pour le travail accompli. La fin de saison a ensuite été gérée par d'autres...

Compte tenu des contrevérités relayées par le club et du manque total de considération manifesté par la direction à l'égard de son ancien entraîneur, mon client a pris la décision d'introduire une action en justice. La collaboration a été rompue de manière unilatérale et brutale, sans qu'aucune indemnité ne lui soit versée, ce qui constitue une atteinte grave à ses droits et le non-respect le plus élémentaire des conventions signées et du droit du travail. Cette démarche, bien que réfléchie, n'a pas été facile. C'est ici l'équipe dirigeante qui est visée. Le RWDM, club de Molenbeek, et ses supporters garderont quant à eux toujours une place à part dans son parcours d'entraîneur."