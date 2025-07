L'Antwerp veut frapper fort : un ancien de Manchester City pour remplacer Toby Alderweireld ?

L'Antwerp se cherche un renfort d'expérience afin de pallier la retraite de Toby Alderweireld. Et le Great Old aurait jeté son dévolu sur Matija Nastastic.

Nous vous l'expliquions un peu plus tôt : l'Antwerp a un gros déficit d'expérience, qui se ressent terriblement dans un stage d'été auquel participent 11 jeunes âgés de 15 à 18 ans. Avec la retraite de Toby Alderweireld et les départs d'Odoi et Chery, Stef Wils a besoin de patrons.

Et l'un d'eux pourrait bien être un certain Matija Nastasic (32 ans). Un nom qui rappellera peut-être des souvenirs aux suiveurs du football anglais. Nastasic a en effet joué à Manchester City, de 2012 à 2015. L'international serbe (34 caps) est libre de tout contrat.

Matija Nastasic évoluait au CD Leganes la saison passée, après deux saisons à Mallorque. Il a disputé 26 matchs de Liga la saison passée, et son contrat n'a pas été prolongé par le club espagnol. Et selon Het Laatste Nieuws, l'Antwerp aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur.

Matija Nastasic présente un sacré CV, ayant disputé 122 matchs de Bundesliga avec Schalke 04, 34 matchs de Premier League avec Manchester City et 66 matchs de Liga avec Mallorque et Leganes. Il est également passé par la Fiorentina, en Serie A, disputant 36 matchs pour la Viola.

L'Antwerp aura cependant de la concurrence, puisque l'Omonia Nicosie aurait également montré de l'intérêt. L'absence de Coupe d'Europe pourrait coûter cher au Great Old cet été dans la course aux profils expérimentés...