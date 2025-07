Joel Ordoñez... ou Jan-Carlo Simic ? Un grand club de Serie A voudrait s'offrir l'un des deux !

On sait que l'intérêt est concret pour Joel Ordoñez un peu partout en Europe, mais Anderlecht aussi s'attend à recevoir des offres pour Jan-Carlo Simic.

Joel Ordoñez sera l'une des plus grosses ventes de l'été en provenance du championnat de Belgique, et ce alors même que Bruges vient de toucher 40 millions d'euros pour Maxim De Cuyper et Chemsdine Talbi. On parle d'un montant d'au moins 30 millions pour le défenseur équatorien.

Jusqu'à présent, les principaux intéressés viennent d'Angleterre, où ce genre de somme est presque banale. Mais Alfredo Pedulla, spécialiste du mercato, nous apprend désormais que l'Atalanta Bergame serait également prêt à s'offrir Joel Ordoñez.

Régulièrement dans le top 5 de Serie A ces dernières années, l'Atalanta va cependant devoir reconstruire, car Gian Piero Gasperini quitte la Dea après 9 ans aux manettes. Ordoñez pourrait donc devenir le leader de la "nouvelle" défense bergamasque.

Cependant, si Bruges se montre inflexible, l'Atalanta aurait également une alternative moins chère en tête : Jan-Carlo Simic. Le défenseur du RSC Anderlecht a l'avantage de déjà connaître l'Italie, ayant été formé à l'AC Milan. On sait que le Sporting s'attend à recevoir des offres pour l'international serbe.

Simic coûterait entre 10 et 15 millions d'euros, soit moins de la moitié de Joel Ordoñez pour un potentiel que certains voient comme aussi grand. Du côté d'Anderlecht, on espérera certainement que l'Atalanta trouve son bonheur ailleurs...