Quand Noa Lang joue les recruteurs pour le Club de Bruges

Noa Lang a quitté le Club de Bruges en 2023, mais reste très proche des Gazelles. Au point où il a ardemment conseillé à un autre joueur néerlandais de signer au Jan Breydel !

Noa Lang est probablement l'un des joueurs ayant le plus marqué le Club de Bruges ces dernières années, tant pour son football et son style spectaculaire que pour sa personnalité. Arrogant et sûr de lui, il collait parfaitement à la mentalité d'un Bruges dominant en championnat de Belgique.

Depuis qu'il a signé au PSV Eindhoven, Lang ne rate jamais une occasion de venir saluer le public du Jan Breydel, où il est acclamé comme une superstar. Et il leur rend bien cette affection, même en-dehors des terrains : Ludovit Reis, nouvelle recrue du Club, révèle que Noa Lang a joué un rôle dans sa venue.

Reis à Bruges grâce à Lang ?

"Je l'ai contacté avant de signer, et Noa n'a eu que de très belles choses à me dire au sujet du Club de Bruges", affirme Reis, arrivé cet été en provenance de Hambourg. Les deux hommes se sont connus non pas en club mais bien équipe nationale U21, partageant le terrain à 5 reprises.

"Il m'a dit qu'il avait passé plein de merveilleux moments là-bas, et rencontré des gens formidables", s'enthousiasme le milieu de terrain néerlandais d'origine slovaque. "Ca m'a vraiment encouragé et rassuré, car je connais bien Noa : quand il dit quelque chose, c'est la vérité".

Une fois en contact avec Bruges, Ludovit Reis a été séduit également : "J'ai eu de très bons contacts avec l'entraîneur et le club. Et tout bien considéré, c'était l'association idéale", conclut-il. Pour ses débuts contre les Rangers, Reis a inscrit un splendide but, avant de se blesser légèrement.