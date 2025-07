Un prestigieux club italien à l'affût : un transfert record pour Tolu ?

Courtisé après sa saison réussie sur le plan personnel, Tolu Arokodare intéresserait l'AC Milan. Le KRC Genk attend un gros montant pour libérer son attaquant.

Tolu Arokodare est l’un des noms de Pro League à suivre sur le marché des transferts cet été. Meilleur buteur de la Pro League la saison passée, l’attaquant du Racing Genk attire les convoitises des équipes européennes.

Le Nigérian, sous contrat jusqu’en 2027, ne serait pas opposé à un départ. Genk est conscient qu’il sera difficile de le garder. Le joueur lui-même disait en interview qu'il ne savait pas s'il allait rester.

Arrivé d’Amiens en janvier 2023, Tolu s’est imposé comme un véritable leader offensif. Sa puissance et son sens du but en font une cible de choix pour les équipes de Premier League et maintenant de Serie A.

Selon Het Laatste Nieuws, des premiers contacts ont eu lieu avec l’AC Milan. Le prestigieux club italien aurait coché son nom pour renforcer son attaque.

Genk espère un montant record pour sa star, au-delà des 25 millions de Sander Berge en 2020. Les négociations promettent d’être longues et animées.