Deux absents à l'entraînement lors du stage d'Anderlecht

Besnik Hasi a emmené avec lui un énorme groupe de 35 joueurs, et il s'en félicite peut-être déjà. En effet, deux absents sont à déplorer ce jeudi à l'entraînement.

Le RSC Anderlecht réalise actuellement son stage d'entraînement à Renesse, aux Pays-Bas, avec un noyau très large emmené par Besnik Hasi : 35 joueurs. Le coach kosovar veut ainsi voir en action un maximum de joueurs, y compris des jeunes et des nouvelles recrues.

Il sait également qu'après cela, il faudra faire un sacré nettoyage, et des choix forts. Certains jouent donc gros... mais n'auront peut-être pas l'occasion de se montrer autant qu'espérer.

Ainsi, alors que Nathan Saliba est arrivé aujourd'hui au lieu du stage , plusieurs joueurs sont absents à l'entraînement, rapporte Het Laatste Nieuws. Cédric Hatenboer, touché à la tête lors du premier match amical des Mauves, souffre toujours d'une commotion cérébrale.

Thomas Foket, de son côté, souffrirait d'une blessure à l'orteil et est donc lui aussi absent - mais a pu participer à quelques séances de vélo. Le latéral droit, quoi qu'il en soit, n'a plus d'avenir au Sporting et doit se trouver un club.

Le RSCA jouera deux matchs amicaux ce samedi, face au Rakow Czestochowa et au FC Dordrecht (à 12h et 17h). La saison reprendra assez vite, puisque le 24 juillet prochain, les Mauve & Blanc affronteront le vainqueur du duel entre le Spartak Trnava et Häcken.