Une équipe du top 6 est loin d'être prête : 11 gamins, dont un de 15 ans, emmenés en stage estival

Comment Stef Wils va-t-il s'en sortir ? L'entraîneur de l'Antwerp a une équipe très jeune à sa disposition, qui a perdu de nombreux cadres.

La plupart du temps, la préparation estivale permet aux clubs belges d'arriver préparés autant qu'ils peuvent l'être pour la saison de Jupiler Pro League, qui reprend particulièrement tôt par rapport aux autres championnats. Mais quand tout est à reconstruire, le timing est parfois un peu trop serré.

Et pour l'Antwerp, qui a vécu une fin de saison compliquée et a perdu Alderweireld, Chery et Odoi, la reprise risque fort d'arriver trop tôt. En effet, comme le relate Het Laatste Nieuws, c'est avec un noyau digne de son équipe U23 voire de ses U18 que le Great Old s'est rendu en stage en Autriche.

On y retrouve ainsi un jeune joueur de 15 an, Lowie Piselé, mais aussiLuca Schelfhout (17 ans). Louie Van Gelder (16 ans), Orseer Achihi (18 ans), Milo Horemans (19 ans), Rendus Semm (17 ans), Andreas Verstraeten (19 ans), Gérard Vandeplas (19 ans), Youssef Hamdaoui (17 ans), Gabriel Jésus David (18 ans) et une nouvelle recrue, Arouna Koné, 18 ans.

Le club est conscient de cette jeunesse et souhaite en faire une force à l'avenir, tant sur le plan sportif que pour sortir l'Antwerp de l'ornière sur le plan financier. Stef Wils le sait et l'accepte.

On sait, en effet, à l'Antwerp que le centre de formation est un point fort, capable de sortir des pépites si elles sont bien encadrées. Ce sera le but du reste du mercato, désormais : injecter de l'expérience. Sinon, la saison sera longue tout de même...