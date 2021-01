Mehdi Carcela plus motivé que jamais : "Ma saison débute maintenant"

La trêve hivernale semble avoir fait le plus grand bien du côté de Sclessin et Mehdi Carcela a retrouvé le sourire après plusieurs mois assez compliqués. Et il semble que l'arrivée de Mbaye Leye sur le banc du matricule 16 y soit pour beaucoup.

Mbaye Leye a eu un message fort lors de sa première conférence de presse d'avant-match à la tête du Standard de Liège. Le Sénégalais est venu avec Mehdi Carcela à ses côtés et a livré un beau plaidoyer en faveur de l'international marocain à qui il va donner les clés du jeu du matricule 16 (à lire ICI).

À la fois beaucoup de responsabilités mais aussi une belle dose de confiance. "C'est très important pour un joueur de football, je n'avais pas reçu cela durant cette saison. C'est un honneur et une fierté pour moi d'avoir Mbaye Leye comme entraîneur, un homme qui a été mon coéquipier mais aussi mon T2", a souligné le chouchou des supporters du matricule 16. "J'ai plus de pression sur les épaules mais j'aime bien ça. Je pense que c'est un vrai départ pour moi, ma saison débute maintenant. Il faudra se reprendre très vite et je vais donner ma vie pour le club comme je l'ai toujours fait", a précisé le milieu offensif.

Le joueur âgé de 31 ans est impatient de retrouver les chemins de la compétition. "Cela fait une semaine que j'attends les entraînements et les matchs de ce mois de janvier. L'identité du Standard est de nouveau-là", a confié le Liégeois qui n'a disputé que 767 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison.

"Je n'ai pas compris pourquoi je ne jouais pas"

Il faut dire que Philippe Montanier comptait peu sur l'enfant du club. "Je restais à la disposition du coach, même si je n'ai pas compris pourquoi je ne jouais pas. Rentrer seulement trois minutes, cela m'a blessé, j'ai éprouvé de la peine et un peu de haine puis j'ai pris cela à la rigolade mais bon, c'est le football. Ce fut une grosse épreuve de rester ainsi dans l'ombre, mais je suis resté pro", a souligné l'ancien joueur de Benfica.

Quel avenir pour Mehdi Carcela à qui il reste six mois de contrat ? "Je suis toujours là mais je pense plus au match de lundi contre Waasland-Beveren. Je veux que nous parvenions à nous hisser dans le Top 4 pour pouvoir disputer les playoffs 1. Les supporters me manquent tellement. Ne plus les voir et ni les entendre, c'est effroyable. Mais nous devons faire avec, nous allons tout donner désormais", a conclu Mehdi Carcela.