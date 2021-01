Des débuts encourageants pour El Hadji Gueye avec Mouscron

En l'absence de Saïd Agouzoul, suspendu, El-Hadji Gueye a pu faire ses débuts pour l'Excel Mouscron.

Le solide sénégalais de 21 ans, prêté par Lille, a montré de belles choses sur la pelouse de Zulte. Il s'en est fallu de peu que Gueye ouvre même le score d'une reprise acrobatique en début de match. "C'est dans mon style de jeu de monter et d'amener le danger si je peux, de marquer, pourquoi pas", explique El-Hadji Gueye, titulaire pour la première fois dans l'axe.

Le jeune défenseur a cependant vécu un match paradoxal puisque sur le but flandrien, il semble hésitant face à Seck. "Non, il n'a rien à se reprocher sur le but", intervient Harlem Gnohéré quand nous en parlons à Gueye. "J'étais content que le coach me donne ma chance. Je n'étais pas nerveux, mais ça faisait longtemps sans jouer pour moi, donc j'étais un peu fatigué en fin de match", reconnaît-il. Dans une défense mouscronnoise parfois peu sûre, il semble en tout cas pouvoir se faire une place.