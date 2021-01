Voici le premier onze rouche de Mbaye Leye : Siquet titulaire

Ce lundi soir, le Standard de Liège accueille Waasland-Beveren en clôture de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Pour sa première à la tête du Standard de Liège, Mbaye Leye devait se passer des services de Cimirot et Laifis, tous deux positifs au Covid-19 et Fai, blessé. En défense, le T1 des Rouches a choisi Dussenne et Bokadi devant Bodart, Siquet en poste de back droit et Gavory à gauche. Au sein de l'entrejeu liégeois, Bastien, Raskin et Amallah sont alignés. En attaque, le trio Carcela, Lestienne et Muleka sont présents.