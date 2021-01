📷 Bonne nouvelle pour Anderlecht : Elias Cobbaut fait son retour à l'entraînement

Victime d'une fracture de la cheville face à Ostende, Elias Cobbaut avait été opéré et avait entamé sa rééducation. Il avait repris la course au début du mois de décembre.

Ce mardi, le Sporting d'Anderlecht a publié un cliché de l'entraînement montrant le Diable Rouge de retour dans le groupe.

Les Mauves ne prendront certainement pas de risques avec leur défenseur en le relançant trop vite mais cela reste une bonne nouvelle.

Good to see you back on the pitch, Elias. 🟣⚪ pic.twitter.com/0FRP9ZFyia