Gaëtan Hendrickx, en fidèle serviteur

Malgé un contexte difficile, une position qui n'est pas la sienne et un temps de jeu très réduit depuis le début de la saison, Gaëtan Henrdickx a su saisir l'occasion qui lui était offerte pour se mettre en évidence, samedi soir à Ostende.

Gaëtan Hendrickx n'avait plus bougé du banc du Sporting de Charleroi depuis le 18 septembre dernier et la victoire des Zèbres contre le Beerschot. Il a finalement dû attendre la sortie sur blessure de Steeven Willems, conjuguée aux absences de Jules Van Cleemput et de Gjoko Zajkov notamment, pour retrouver une pelouse de Pro League.

Dans un contexte particulièrement délicat: parce que le Sporting de Charleroi était mené et parce que c'est sur le flanc droit que le milieu de terrain est monté. Il s'en est pourtant plutôt très bien sorti, contre le KVO, même si le Sporting a quitté la Côte les mains vides.

Gaëtan a très bien pris le relais, on peut le féliciter.

Après plus de trois mois sans jouer en match officiel, le Carolo a démontré qu'il était bien là, physiquement et mentalement. "On n'avait pas de défenseur de métier sur le banc, mais Gaëtan a pris le relais et il l'a bien fait, on peut le féliciter", insistait Karim Belhocine en conférence d'après-match.

Guillaume Gillet a également dépanné en tant qu'arrière droit cette saison, une position qu'il a occupé à diverses occasions dans sa carrière, notamment en équipe nationale Diables, mais il n'était pas mécontent de pouvoir rester à sa place de prédilection samedi soir. "Je me sens bien dans l'axe, donc je remercie le coach de m'y avoir laissé", souriait-il.

Les joueurs qui ont moins de temps de jeu peuvent aussi apporter quelque chose.

Il a d'ailleurs, lui aussi, été séduit par la prestation de son coéquipier. "Il est très bien rentré et a démontré que même les joueurs qui ont moins de temps de jeu sont capables d'apporter quelque chose à cette équipe, c'est positif", se satisfait le Liégeois.

Gaëtan Hendrickx aura, sans aucun doute, lui aussi apprécié ce retour sur un terrain de Pro League. Et il prouve que, même si son temps de jeu a nettement diminué ces deux dernières saisons, il reste un fidèle serviteur du Sporting de Charleroi et qu'il peut rendre de précieux services.