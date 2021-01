🎥 On n'arrête plus Geoffry Hairemans: "Je savais que ça finirait au fond"

Sur un terrain difficile et dans un match assez fermé, un seul but aura fait la différence, samedi soir, à Charleroi.

C'est Geoffry Hairemans qui l'a inscrit et le Malinois était naturellement ravi d'avoir fait la différence. "C'est évidemment très chouette pour moi et pour l'équipe", confirme-t-il.

Deux matchs trois buts

D'autant plus chouette que c'est un très joli but qu'il a inscrit au Mambourg, samedi soir. "La balle est arrivée dans mes pieds et j'ai frappé sans réfléchir. J'attendais le ballon et, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ça ferait mouche."

C'est peut-être parce que le numéro 7 malinois est en pleine confiance. "A partir du moment où les deux ou trois premiers buts rentrent, le reste devient tout de suite plus facile", sourit-il. Et les chiffres sont là pour appuyer le discours du milieu offensif anversois, qui a inscrit son septième but de la saison à Charleroi, le troisième en deux matchs disputés en 2021.