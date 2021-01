Le Torino se sépare de son entraîneur

Marco Giampaolo n'est plus l'entraîneur du Torino. Le 18e de Serie A a annoncé le licenciement de son entraîneur, qui était arrivé en 2020 après un bref passage à l'AC Milan. Son bilan au Toro est de 2 victoires, 7 nuls et 9 défaites.

📄 | Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX