Kylian Hazard dans le collimateur d'un club turc

Kylian Hazard avait retrouvé sa place dans le groupe du Cercle de Bruges dans le courant du mois de décembre mais il se pourrait qu'il ne reste pas en Belgique jusqu'au terme de la saison.

En effet, le club turc de Konyaspor semblerait intéressé par les talents du cadet des trois frères Hazard, rapporte Yağız Sabuncuoğlu, journaliste pour TRT Spor.

Selon le média turc, les deux parties vont discuter ce mardi d'un éventuel contrat.

Turkish side Konyaspor are interested in signing Kylian Hazard, both parties will discuss this today. pic.twitter.com/kvNVnrFRAU