Vague de cas de Covid-19 au Benfica, Jan Vertonghen parmi eux !

Le club de Lisbonne a annoncé 19 cas de Covid-19 au sein de son staff, son équipe technique et son groupe de joueurs. Parmi ces cas, plusieurs joueurs : Gilberto, Grimaldo, Diogo Gonçalves, Waldschmidt et Jan Vertonghen ont été testés positifs.

Benfica doit normalement affronter le Sporting Braga ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Portugal, mais attendra les recommandations du Ministère de la Santé afin de connaître la marche à suivre. Les chances de report sont réelles. Braga, de son côté, ne fait face à aucun cas.

Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Diogo Gonçalves and Waldschmidt have tested positive for Covid-19.



17 new cases of COVID-19 were found among staff, technical team and players. pic.twitter.com/bEJZz7pluG