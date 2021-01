Luca Napoleone (ex-Mouscron) signe en Espagne

L'ancien de l'Excel Mouscron Luca Napoleone a quitté l'Olympic Charleroi et rejoint la D4 espagnole.

Luca Napoleone (27 ans), en difficulté à l'Olympic Charleroi (Nationale 1), a trouvé une porte de sortie et s'offre sa première aventure à l'étranger : le médian offensif passé par Mouscron et le RWDM, qui compte 5 matchs de D1A à son actif, a rejoint Avilès, en D4 espagnole. Il tentera de relancer sa carrière après avoir été placé rapidement dans le noyau B chez les Dogues, et avoir vu sa situation stagner en raison de la pandémie et l'arrêt de la saison.