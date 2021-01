Officiel : Le Torino tient son nouveau coach

Le club turinois avait annoncé hier le limogeage de Marco Giampaolo qui n'a pas franchement réussi à imposer sa patte chez les Grenats. Son bilan de deux victoires, sept nuls et neuf défaites lui aura été fatal

Torino a trouvé le remplaçant de Marco Giampaolo en la personne de Davide Nicola. Ce dernier fait son retour dans un club qu'il connait puisqu'il a porté le maillot turinois lors de la saison 2005/2006, contribuant avec son but contre Mantoue en finale des playoffs à la promotion des Grenats en Serie A.

L'ancien coach de Crotone et du Genoa devra permettre au Torino de remonter la pente et de vite prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Le club est actuellement dix-huitième et premier relégable en Serie A.