Les clubs européens se bousculent pour Martin Odegaard

Encore un aller-retour pour Martin Odegaard ? Le milieu de terrain du Real Madrid pourrait connaître son quatrième prêt en quatre ans. Après avoir été envoyé successivement du côté de Heerenveen, du Vitesse Arnhem et de la Real Sociedad, il pourrait de nouveau être prêté par la Casa Blanca cet hiver.

Martin Ødegaard is ‘tempted’ by Arsenal loan bid, he’s gonna decide together with his family.



Real Sociedad are in advanced talks to sign him by one week [leading the race over Ajax], always been Martin’s priority by months. #AFC offer led him to take hours/days of reflection.