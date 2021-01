Un avertissement pour le Kavé: le maintien est loin d'être assuré

Malines a pris un solide coup sur la tête, mercredi soir, contre le Standard. Une claque qui rappelle aux Malinois que la marge qui les sépare de la zone rouge est toujours mince.

Après un convaincant douze sur douze, le Kavé s'avançait comme un sérieux client pour le Standard. Mais les Malinois ont rapidement déchanté contre des Rouches inspirés.

Et Thibault Peyre insiste: il faudra tirer les leçons de cette lourde défaite. "Ce serait trop facile de parler d’un off-day", estime le Français qui pense que les Malinois se sont vus "un peu trop beaux après le 12 sur 12".

Un vrai danger pour le Kavé qui, avec cinq points d’avance sur Mouscron et six sur Waasland-Beveren, est loin d’être rassuré dans le bas de tableau. "On revient de loin, mais c'est loin d'être fait. On n'était pas trop loin de la huitième place. Mais il faut aussi penser à regarder derrière nous. Malheureusement, c'est la réalité..."