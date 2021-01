Emmanuel Dennis repris avec le FC Bruges ? Philippe Clement laisse la porte ouverte

L'attaquant nigérian ne semble plus faire partie des plans du club mais il pourrait recevoir sa chance ce week-end.

Emmanuel Dennis aura-t-il la possibilité de faire ses preuves dimanche lors du match face à Genk ? Philippe Clement ne sait pas encore mais il n'exclut pas la possibilité de le reprendre dans le groupe.

"Nous devons regarder à cela. Dennis s'est bien entraîné. Il a livré ce que nous attendons de lui", a-t-il confié en conférence de presse.

L'attaquant nigérian n'a plus joué depuis le 5 décembre dernier. Il était sur le banc face à l'Antwerp et Eupen mais n'avait plus sa place dans l'effectif le reste du temps.