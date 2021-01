La Juventus profite des faux-pas milanais et l'emporte face à Bologne

La Juventus ne s'est pas privée de profiter du double faux-pas milanais et l'a emporté face à Bologne.

Alors que l'AC Milan s'est incliné contre l'Atalanta et que l'Inter Milan a patiné à l'Udinese, la Juventus n'a pas tremblé : les Turinois l'ont emporté à domicile face à Bologne (2-0) grâce à des buts d'Arthur et de McKinney. Une victoire qui permet à la Vieille Dame de se replacer, à 7 points du leader rossonero et à 5 de l'Inter Milan, deuxième.

24/01/2021 12:30 Juventus - Bologna 2-0 24/01/2021 15:00 Genoa - Cagliari 0-0 24/01/2021 15:00 Hellas Verona - Napoli 0-1 24/01/2021 18:00 Lazio - Sassuolo - 24/01/2021 20:45 Parma - Sampdoria -