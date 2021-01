Jackson Muleka dresse le bilan : "Je ne suis pas encore satisfait"

Arrivé en bord de Meuse l'été dernier en provenance du TP Mazembe pour un montant de 1,5 million d'euros, le Congolais poursuit son apprentissage sur le Vieux Continent. Mais c'est pourtant lui qui a inscrit le but victorieux lors du choc wallon ce dimanche contre Charleroi (3-2).

S'adapter au football européen n'est jamais évident et prend du temps. Jackson Muleka l'a bien compris. De plus, le Congolais n'a pas été épargné puisqu'il a été blessé. "Je n’ai encore rien fait jusque là donc je ne suis pas encore satisfait. Il faut que je sois au meilleur de ma forme pour apporter quelque chose à l'équipe. Il faut que je travaille pour prendre du plaisir et en donner au peuple liégeois. Si je suis un peu frustré ? Oui car en Afrique, je n’avais jamais connu de blessure et ici oui, donc cela a été dur. Mais Dieu en a voulu ainsi", a expliqué l'attaquant rouche qui a déjà trouvé trois fois le chemin des filets cette saison.

© photonews

Muleka comme ses coéquipiers, retrouvent ses sensations et le plaisir sur le terrain depuis l'arrivée de Mbaye Leye sur le banc liégeois. "Il veut qu’on soit moins tendre au duel et qu’on soit constamment dans le pressing. On doit aussi être efficace dans la protection de balle. Le coach apporte également un petit plus, surtout à moi étant donné que c'est un ancien attaquant. Il sait ce qu’il faut faire pour rendre la confiance à ses buteurs", a conclu Muleka.