Ligue 1 : Emond buteur mais Nantes vaincu contre Monaco

Depuis son arrivée à La Beaujoire, Raymond Domenech n'a encore remporté aucune rencontre avec le club nantais.

L'arrivée de Raymond Domenech ne semble pas avoir amélioré la situation à Nantes. Face à Monaco, les Nantais se sont inclinés 1-2 à domicile.

Grâce aux buts de Maripan (45e) et de Volland (60e), le club de la Principauté menait déjà sur le score de 0-2. Monté au jeu à la 62e minute de jeu, Renaud Emond a permis à Nantes d'y croire en réduisant la marque à la 82e.

Mais malgré ce but, les Canaris n'ont pas réussi à arracher le match nul dans les dernières minutes. Sous Domenech, Nantes n'a pris que trois points en cinq rencontres et se rapproche dangereusement de la zone de relégation. A l'inverse, Krépin Diatta (titulaire durant 70 minutes) et Monaco se portent bien puisqu'ils comptent 42 points et se retrouvent désormais à la quatrième place en Ligue 1.