Officiel: Marcos Rojo quitte Manchester United

Marcos Rojo n'avait plus joué avec l'équipe A de Manchester United depuis plus d'un an, il quitte définitivement Manchester United. Le défenseur argentin a signé à Boca Juniors et retourne donc en Argentine, où il était déjà l'an dernier. Il avait été prêté à Estudiantes.

C'est la fin d'une aventure de sept ans pour Marcos Rojo à Manchester. Il était arrivé en provenance du Sporting Portugal en 2014. Au total, il aura disputé 122 rencontres avec les Red Devils et remporté une FA Cup, une Coupe de la Ligue, un Community Shield et une Europa League.

🔴 We'd like to thank Marcos Rojo for his time at United and wish him the best of luck for the future! 🇦🇷#MUFC