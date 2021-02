Les trois points et c'est tout

Le Club de Bruges a parfois joué au rythme de son adversaire au Freethiel, mais le solide leader a assuré l'essentiel avant de retrouver l'Antwerp en coupe pour la revanche de la dernière finale.

Depuis sa défaite à domicile contre La Gantoise en décembre dernier, les Brugeois n'ont connu que la victoire. Pour ce déplacement à Waasland-Beveren, Philippe Clement alignait l'équipe qui a dominé le Standard il y a une semaine.

En face, Nicky Hayen a sorti... le bus: 5 défenseurs et 2 médians défensifs, histoire de tenir le zéro derrière le plus longtemps possible. Cela ne durera pas longtemps, malheureusement pour la lanterne rouge, puisque dès la 12ème minute, Noa Lang déflore la marque d'une frappe sèche du droit au premier poteau (12', 0-1).

inutile de préciser qu'il n'y a qu'une équipe sur le terrain, le champion en titre, et que ces derniers n'ont pas besoin de forcer leur talent pour être dangereux. Et c'est bien là le problème de cette rencontre: sans réelle opposition, Bruges déjoue et le spectacle n'est pas reluisant. Les occasions se font même rares et certains déçoivent.

A la pause, Clement sort d'ailleurs Sobol et Okereke, laissant place à Denswil et Chang. Les visiteurs ont du coup quelques occasions, par Vanaken et Dost, mais le rythme de la rencontre est toujours aussi lent. Le plus triste, c'est que les derniers du championnat nous offrent une panoplie de ballons ratés, de passes dans la tribune ou de courses... à l'extérieur du terrain. Affligeant.

Les changements se succèdent, Bruges a la possession et ne lâche pas le match Dans les dernières secondes, Noa Lang s'en va tuer les espoirs de Waasland-Beveren en allant fusiller Jackers (90'+4, 0-2). Ce ne sera pas la rencontre référence de Clement, mais les trois points sont dans la poche et c'est bien là le plus important. Cela fait maintenant 8 victoires de rang en championnat pour les Gazelles, 24/24. Un rythme de champion, mais cela tout le monde le sait déjà.