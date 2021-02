Premier League : Youri Tielemans et Leicester calent chez les Wolves

Leiceser avait l'occasion de passer devant Manchester United en cas de victoire contre Wolverhampton ce dimanche. Mais les Foxes ont été tenus en échec et restent sur la troisième marche du podium.

Mauvaise opération pour les Foxes. En déplacement à Wolverhampton cet après-midi dans le cadre de la 23ème journée de Premier League, les coéquipiers de Youri Tielemans n'ont pu ramener mieux qu'un point. Un résultat qui ne fait pas leurs affaires au classement...

Malgré leur domination en terme de possession (56%) et de tirs cadrés (3 contre 1), les hommes de Brendan Rodgers n'ont pas trouvé la faille. La rencontre s'est donc soldée par un score nul et vierge (0-0). Sur le terrain, Youri Tielemans a joué l'intégralité de la rencontre tandis que les deux autres internationaux belges, Denis Praet et Timothy Castagne, étaient absents, pour cause de blessures.

Au classement, Leicester ne profite pas de la contre-performance de Manchester United hier pour s'emparer de la deuxième place au classement. Devant, Manchester City affronte Liverpool dans quelques minutes (coup d'envoi à 17h30) et pourrait frapper un grand coup en cas de victoire.