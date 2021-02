📷 Premier League : Calvert-Lewin contrarie les plans de Manchester United

Buteur en toute fin de rencontre, Dominic Calvert-Lewin (photo) a permis à Everton d'arracher le point du match nul contre Manchester United.

Ça pique pour Manchester United. Alors qu'ils menaient au score, les Red Devils se sont fait rejoindre en toute fin de match par Everton. De son côté, West Ham a réalisé un mauvais coup contre Fulham. Les deux rencontres se sont déroulées ce samedi dans le cadre de la 23ème journée de Premier League.

Manchester United - Everton : Calvert-Lewin pique Manchester United

C'est une désillusion pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjær. Les Mancuniens se sont fait rejoindre au score à deux reprises. Alors qu'ils menaient deux buts à zéro à la mi-temps grâce à des buts de Cavani et de Bruno Fernandes, ils ont été secoués au retour des vestiaires. En seulement quelques minutes, les Toffees ont réussi à refaire leur retard par l'intermédiaire de Doucouré (49ème) puis de James Rodriguez (52ème). Puis, c'est McTominay qui a redonné l'avantage (70ème). Mais alors qu'on se dirigeait vers une victoire des Red Devils, Dominic Calvert-Lewin a finalement égalisé dans le temps additionnel. Score final : 3-3.

La formation à la tunique rouge est deuxième avec deux points de retard sur le leader, Manchester City, tout en comptant deux matchs de plus (23 contre 21). De son côté, Everton est sixième, coincé entre West Ham (5ème) et Chelsea (7ème).

Fulham - West Ham : les Hammers manquent le coche

Dans l'autre rencontre du jour, Fulham et West Ham se sont quittés dos à dos, sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat que peuvent regretter les Hammers, qui auraient pu prendre la quatrième place et passer devant Liverpool en cas de succès. Au lieu de cela, les hommes de David Moyes restent cinquièmes. Pour Fulham, c'est un point qui permet surtout à l'équipe de maintenir West Bromwich Albion (19ème) à distance. Toutefois, le maintien semble compliqué à aller chercher puisque 8 points séparent les Cottagers de Burnley, premier non-relégable.