Coppa Italia : la Juve qualifiée pour la finale au détriment de l'Inter et Romelu Lukaku

Les deux formations se retrouvaient pour le match retour.

Après la défaite du match aller (1-2), Big Rom (titulaire) et l'Inter devaient aller chercher une place en finale à l'Allianz Stadium de Turin.

La Juve est restée solide et bien organisée face aux assauts de l'Inter, et a résisté aux tentatives de Lautaro Martinez et Romelu Lukaku avant la pause. Après le repos, Achraf Hakimi manquait une belle occasion peu avant l'heure de jeu. En face, Christiano Ronaldo se heurtait à Samir Handanovic à deux reprises.

Finalement, le nul vierge convient à la Juventus qui se qualifie pour le finale de la Coppa Italia. Les hommes d'Andrea Pirlo affronteront l'Atalanta ou le Napoli en finale. Réponse demain.