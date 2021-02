Nany Dimata a fait ses débuts : "Il a amené quelque chose"

Landry Dimata est-il sur la route de la rédemption ? Réduit à jouer les utilités à Anderlecht, il a joué 25 bonnes minutes à Lugo avec l'Espanyol Barcelone.

Comme il le faisait souvent au RSC Anderlecht, Landry Dimata est entré au jeu à 25 minutes de la fin sur la pelouse de Lugo, en Galice. Un match piégeux pour l'Espanyol Barcelone, second de Liga 2 et qui vise clairement la montée : chez le 10e du championnat, les Catalans ont été tenus en échec (1-1), malgré l'expulsion de Marcelo Djalo à la 83e.

Mais de l'avis général, la montée du prêt anderlechtois a été satisfaisante. AS souligne ainsi que son entrée au jeu a amené "plus de dynamisme" dans le jeu offensif de l'Espanyol ; le Mundo Deportivo confirme en estimant que Landry Dimata a "revitalisé" son équipe, "qui a pu pousser jusqu'à la fin". Le coach barcelonais, Vicente Moreno, a commenté : "Un premier match n'est jamais facile, ça ne fait que trois jours qu'il peut s'entraîner et il a déjà amené certaines choses. Il y avait peu d'espaces, ce n'était pas facile pour lui de se procurer des actions". Encourageant, donc.