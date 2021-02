Des ambitions revues à la hausse pour Zulte Waregem? "Si on continue comme ça..."

Longtemps en danger dans le bas de tableau, le Essevée a redressé la barre. Au point de penser aux playoffs? Pas impossible.

Onzième avec 34 unités au compteur, le Essevée est remonté dans le classement de Pro League, à la faveur d'un bon début d'année 2021. Mais la priorité reste le maintien. "J'ai eu le temps de faire des calculs pendant ma quarantaine et 34 points, ce n'est pas encore suffisant", disait Francky Dury, dimanche après le partage accroché à Charleroi.

Mais les Flandriens peuvent aussi regarder devant eux. "Revoir nos ambitions à la hausse? J'ai envie d'y croire", insiste Damien Marcq. "On vient de très loin, mais si on continue à faire des matchs complets, comme contre Charleroi, on va s'en sortir et pourquoi pas accrocher les playoffs? On verra d'ici deux ou trois matchs où on se situe."

La prochaine étape mènera les hommes de Francky Dury, qui n'ont que trois points de retard sur le top 8, à Saint-Trond samedi, avant la réception du Standard huit jours plus tard.