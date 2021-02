Marcelo, un avenir en pointillés...

Le Brésilien n'a que très peu joué cette saison.

Calciomercato.com indique que le Real Madrid penserait à se séparer de Marcelo à la fin de la saison. Le joueur de 32 ans, devenu remplaçant de Ferland Mendy (25 ans) depuis la saison passée, a un contrat courant jusqu'en 2022 avec la Maison Blanche. Si le club espagnol n'entend pas lui offrir une prolongation de contrat, il ne désire pas non plus le voir partir libre dans un an et demi.

De fait, la solution serait de s'en séparer cet été contre une somme d'argent peu élevée. La Juventus, depuis le recrutement de Cristiano Ronaldo, grand ami de Marcelo, serait intéressé par le joueur. Lui envisagerait aussi cette possibilité d'un bon oeil. Cette saison, Marcelo a joué 10 matchs toutes compétitions confondues, dont 8 en Liga (sur 22 possibles).