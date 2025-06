Le Standard débute par un choc wallon, un derby bruxellois : les premiers matchs de la saison en Pro League sont connus

La Pro League a dévoilé le calendrier de la saison 2025-2026 ce vendredi. L'Union Saint-Gilloise ouvrira le bal le 25 juillet contre l'Antwerp.

Avant d'entamer le championnat, la Supercoupe de Belgique sera au rendez-vous. L'Union Saint-Gilloise affrontera le Club de Bruges le 20 juillet.

Le premier match de la D1A aura donc lieu le vendredi 25 juillet sur le coup de 20h45. Les Unionistes affronteront les Anversois dans un match qui promet déjà au Bosuilstadion.

Le Standard de Liège débutera sa saison en déplacement face au fraîchement promu wallon, la RAAL La Louvière, le samedi 26 juillet (20h45). Anderlecht et Charleroi entameront leur aventure le dimanche 27 juillet. Les Mauves affronteront Westerlo au Lotto Park (13h30) tandis que les Zèbres se déplaceront à Louvain (16h00). Le Club de Bruges jouera un match au Jan Breydelstadion contre le KRC Genk le même jour (18h30).

La date de nombreux chocs attendus est déjà connue. Charleroi se frottera à la RAAL La Louvière le 10 août, l'Union Saint-Gilloise affrontera Anderlecht le 31 août. Le Clasico entre le Standard et Anderlecht aura lieu lors de la 10e journée tandis que le premier match entre le Standard et Charleroi est programmé à la 13e journée. Un Topper sera au programme entre Anderlecht et le Club de Bruges lors de la journée suivante.

Cette saison sera la dernière avec des play-offs en fin d'exercice. La formule classique refera ensuite son apparition.