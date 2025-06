Un Liégeois passé par Anderlecht, Charleroi ou encore Mouscron pourrait devenir l'adjoint de Mircea Rednic !

Le Standard de Liège est intéressé par Christophe Grégoire. Le natif de Liège pourrait devenir l'adjoint du nouveau coach Mircea Rednic.

En ce mois de juin, les arrivées et les départs sont nombreux au Standard de Liège. Que ce soit au niveau des joueurs, du staff technique ou encore du personnel, beaucoup de changements sont au rendez-vous.

Ce lundi, c'est l'un des plus gros, si ce n’est le plus gros dossier, qui a été clos. Après le départ d'Ivan Leko vers La Gantoise, le club liégeois était à la recherche d'un nouveau coach. Le Matricule 16 a finalement opté pour un retour à la maison avec Mircea Rednic. Le Roumain est passé en bord de Meuse pendant sa carrière de footballeur entre 1991 et 1996, mais il a également déjà entraîné les Rouches lors de la saison 2012-2013.

La composition de son staff est toujours en cours. Jérémy Taravel, Daniel Watson, Frazer Robertson et Ricardo Carvalho ont récemment fait leurs valises.

Christophe Grégoire, nouvel adjoint ?

La recherche d'un nouvel adjoint a donc été entamée. Selon La DH Les Sports +, le Standard serait intéressé par Christophe Grégoire. Actuellement sans club, l'ancien footballeur (deux sélections avec les Diables Rouges), passé notamment par Mouscron (2000-2004), La Gantoise (2005-2007), Charleroi (2009-2011) ou encore Anderlecht (2005), est déjà quelque peu expérimenté dans le coaching. Il a occupé un rôle d'entraîneur au Lierse (2024), été adjoint chez les Diablotins (2024) ou encore été entraîneur de Seraing (2016-2019).

Libre depuis son départ du Lierse en décembre dernier, les discussions entre le natif de Liège et Marc Wilmots seraient positives. Le dossier risque d'encore beaucoup bouger dans les prochains jours, voire semaines.