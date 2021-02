Franky Vercauteren : "Nous n'utiliserons pas les absents comme excuse !"

L'Antwerp se déplacera en Écosse sans plusieurs joueurs. Ce jeudi soir, le matricule 1 affrontera les Rangers lors du seizième de finale aller de l'Europa League.

La liste des asents du côté de l'Antwerp est assez longue. En effet, le matricule 1 doit se passer des services de son capitaine Haroun, Mbokani, Coopman, Batubinsika, Butez et De Sart, tous blessés. Didier Lamkel Zé doit suivre le match depuis les tribunes après son exclusion contre l'AZ la saison dernière et De Pauw n'est pas sur la liste des joueurs pour les matchs européens. Ces deux derniers ont été des acteurs clés au cours des dernières semaines et vont manuer cruellement au Great Old.

"C'est la réalité et nous devons y faire face. Le noyau doit être assez fort pour faire sans les absents", a déclaré Vercauteren en conférence de presse. "Bien sûr qu'ils nous manqueront, mais nous n'utiliserons pas cela comme excuse. Je crois et donne toute la confiance aux gars qui sont là et qui vont jouer".

D'autre part, Vercauteren récupère deux joueurs avec Gélin et Verstraete par rapport à la rencontre du week-end dernier au Standard. "Il nous manque bien sûr quelques joueurs, surtout sur le plan offensif. Cela ne signifie pas que nous sommes plus faibles. Vous savez que ce sera un match difficile, avec ou sans les absents. Nous devons juste créer des occasions et marquer des buts à partir de là. Avec Gelin et Verstraete, nous récupérons deux joueurs, mais les prochaines 24 heures seront importantes pour eux et pour nous".