🎥 Ligue des Champions: Haaland carbure, la Juve limite la casse

Nouvelle soirée animée en Ligue des Champions, mercredi. Porté par Haaland, le Borussia Dortmund a fait un premier pas vers les quarts de finale. Ce fut plus compliqué pour la Juventus, surprise à Porto, mais qui a inscrit le but en déplacement qui pourrait tout changer.

L'inévitable Erling Haaland

Le Borussia Dortmund vit des heures compliquées en championnat, où il végète à 16 points déjà du Bayern Munich. Mais les Borussen pourraient profiter de la Ligue des Champions pour retrouver le sourire.

Le déplacement à Séville avait pourtant mal commencé pour le Borussia: après sept minutes de jeu, Suso donnait l'avance aux locaux. Mais Erling Haaland n'a eu besoin que d'une mi-temps pour inverser la vapeur.

Le Norvégien a d'abord servi Mahmoud Dahoud, qui a égalisé d'une frappe puissante. Avant d'y aller de son doublé. Mais le FC Séville n'a pas abdiqué et le but inscrit par Luuk De Jong à six minutes du terme permet aux Sévillans d'y croire encore avant le match retour (2-3).

La Juve dans le dur

La Juventus n'aura-t-elle que la Coupe d'Italie à se mettre sous la dent cette saison? La Vieille Dame accuse huit points de retard en championnat et, ce soir, elle est encore loin des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Plombés par des débuts de mi-temps catastrophiques, les Bianconeri ont subi la loi du FC Porto de Sergio Conceiçao en huitième de finale aller (2-1). Mehdi Taremi avait profité d'une mésentente dans la défense italienne pour ouvrir le score dès la première minute de jeu. Moussa Marega a doublé la mise dès... la première minute de la seconde période.

C'est finalement Federico Chiesa qui a inscrit le but de l'espoir à dix minutes du terme. Il faudra en tout cas faire mieux à Turin dans trois semaines, pour espérer s'inviter au tour suivant.