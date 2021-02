Ritchie De Laet impatient: "Nous avons démontré que nous pouvions rivaliser avec n'importe qui"

Les Anversois retrouvent une Europa League qui leur avait bien réussi en première partie de saison.

Trois mois après avoir brillamment assuré sa qualification, l'Antwerp retrouve l'Europa League avec un seizième de finale délicat à négocier contre les solides Rangers de Steven Gerrard.

Confiance et certitudes

Mais les Anversois abordent cette double confrontation avec des certitudes. "Nous avons démontré, notamment en battant Tottenham, que nous pouvions rivaliser n'importe qui. On va donc entamer ce match avec confiance", estimait Ritchie De Laet, en conférence de presse, mercredi après-midi.

Le défenseur et ses équipiers attendent d'ailleurs "avec impatience" la rencontre de jeudi soir. "Ce sera un top match contre un gros morceau", analyse-t-il. Et les Anversois savent qu'ils n'auront pas le droit à l'erreur. "En phase de poules, tu peux encore manquer un match, mais dans la phase à élimination directe, c'est plus compliqué. On verra quel sera le résultat après 90 minutes..."