Steven Gerrard se dit déçu par cinq de ses joueurs avant Rangers-Antwerp

Après avoir découvert que certains joueurs des Rangers avaient été accusés d'avoir enfreint les restrictions de confinement en Ecosse, le club a déclaré dimanche qu'il avait lancé une enquête interne.

Steven Gerrard a confié être "déçu" par cinq joueurs des Rangers qui sont soupçonnés d'avoir participé à une 'lockdown party'. "Nous devons avant tout reconnaître que cinq de nos joueurs ont enfreint les règles de confienment. Et nous avons tous été vraiment déçus au sein du club", a confié l'Anglais à Rangers TV. "Cela sera traité en interne. Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude et Brian Kinnear sont impliqués. Ils vont recevoir une amende et nous sommes en dialogue avec la SFA et le gouvernement pour trouver une solution pour ces garçons", a lâché l'ancien milieu de terrain.

"Ils sont placés en quarantaine, je les rencontrerai quand nous serons autorisés à le faire. Je suis vraiment déçu par les récents événements, mais j'essaie d'aller de l'avant et de me concentrer sur l'essentiel, à savoir préparer l'équipe pour un match important contre l'Antwerp."

L'incident survient trois mois après que Jordan Jones et George Edmundson ont été suspendus du club pendant deux semaines pour avoir enfreint les protocoles du Covid-19 en participant à une fête illégale. La SFA leur a imposé une suspension de sept matchs. Les deux joueurs avaient été prêtés à des clubs anglais en janvier, Jones à Sunderland et Edmundson à Derby.