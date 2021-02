Entre déception et satisfaction après le partage contre Charleroi: "J'ai cru que c'était fini"

Doubles sentiments compréhensibles pour les Waaslandiens, contraints au partage contre Charleroi et qui héritent de la lanterne rouge.

Aleksandar Vukotic n'oubliera pas de si tôt ce match contre le Sporting de Charleroi. Et pour cause: le défenseur central serbe en a profité pour inscrire le deuxième but de sa saison à trois minutes du coup de sifflet final.

Déception et satisfaction

Et il a pensé qu'il venait d'offrir les trois points à son équipe. "Pour être honnête, quand j'ai marqué, j'ai crû que c'était fini", confirme-t-il. Mais c'était sans compter sur la magnifique frappe de Massimo Bruno. "Encaissé un but comme ça, dans les arrêts de jeu, c'est incroyable et ça fait mal", explique Aleksandar Vukotic.

Mais, s'il reconnaît être déçu par ces points perdus en fin de match, le Serbe essaye aussi de voir le bon côté de la pièce. "Quand tu marques à la 87e et que tu prends un but dans les arrêts de jeu, tu es forcément déçu. Mais on doit être content avec un point. Si on nous avait dit avant le match qu'on prendrait un point contre Charleroi, on aurait signé", conclut-il.