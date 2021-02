Bodart, Sambi Lokonga, Busi, Raskin ... bientôt Diables ? Une étude analyse leurs chances !

L'Observatoire Européen du Football a analysé diverses statistiques afin de désigner les joueurs qui devraient a priori devenir internationaux sous peu.

Le CIES (Observatoire Européen du Football) a livré une analyse détaillée concernant les joueurs de moins de 23 ans disposant des plus grandes chances de découvrir l'équipe nationale dans les mois à venir, en fonction de leur expérience - pondérée par le niveau des clubs où ces joueurs évoluent ou de la compétition au sein de laquelle ils évoluent. Une étude réalisée au sein des 20 meilleures équipes au ranking FIFA, et qui a donc couvert la Belgique, n°1 mondiale.

Le n°1 de ce classement particulier au niveau belge est un gardien de but : il s'agit d'Arnaud Bodart. Le gardien de but du Standard n'est d'ailleurs pas le seul Rouche de cette liste puisque Nicolas Raskin figure en 6e place de ce top 10. Deux Liégeois, c'est le même nombre que chez le rival anderlechtois : Albert Sambi Lokonga est 4e de cette liste, où se retrouve également ... Francis Amuzu (8e). Deux ex-Mauves, cependant, forment le podium derrière Bodart : Orel Mangala (Stuttgart) et Wout Faes (Stade de Reims).

© photonews

Le reste du top 10 compte quelques noms surprenants : en 5e position, on trouve ainsi Maxime Busi, back droit de Parme avec qui il compte déjà 10 matchs de Serie A cette saison. Deux Espoirs évoluant en Eredivisie se retrouvent aux 7e et 9e place : Loïs Openda (Vitesse Arnhem) et Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II). Le classement se termine sur Jelle Bataille, arrière droit très en vue du KV Ostende. Rappelons que si les Brugeois sont absents de ce classement, c'est tout simplement parce que Charles De Ketelaere, l'un des noms évidents, a ... déjà été sélectionné.

Une liste à nuancer

Naturellement, cette liste est à nuancer et n'est pas nécessairement synonyme de future sélection pour Bodart, Faes ou Mangala, tout d'abord parce qu'elle ne prend pas en compte, dans ses probabilités, les besoins d'une nation à un poste en particulier. Malheureusement pour Arnaud Bodart, les gardiens de Roberto Martinez semblent bien en place ; les absences d'Hendrik Van Crombrugge et de Matz Sels, habituels n°4 et 5 (derrière le trio Courtois-Mignolet-Casteels), pourraient cependant lui permettre d'espérer.

Concernant Orel Mangala, la nécessité d'expérimenter au milieu de terrain en l'absence d'Axel Witsel lui offre une réelle chance de figurer dans une sélection élargie - même constat, malgré les performances médiocres d'Anderlecht, pour Albert Sambi Lokonga, qui a probablement un peu d'avance sur Nicolas Raskin. Les retours de Meunier et Castagne et la forme de Foket devraient priver Busi et Bataille d'une sélection, tandis que Faes risque de se voir souffler la priorité par ... Pascal Struijk, pour peu que le défenseur néerlandais de Leeds soit sélectionnable.

Enfin, le statut un peu moindre de l'Eredivisie dans les petits papiers de Martinez pourraient coûter cher à Loïs Openda et Mike Trésor Ndayishimiye, qui font également face à une concurrence très rude. Le manque de temps de jeu des attaquants derrière Lukaku et les quelques blessures, cependant, peuvent rebattre les cartes ...

Le futur des autres nations

Un bref regard sur les autres sélections : en France, le candidat n°1 selon le CIES pour devenir Bleu est Jules Koundé, qui fait sensation au FC Séville, tandis que James Justin (Leicester City) mène la danse en Angleterre. Pedro Gonçalves (Sporting Portugal) est en tête pour la Seleçao portugaise, Marc Cucurella (Getafe) pour l'Espagne ou encore Gabriele Zappa (Cagliari) du côté de l'Italie.

Retrouvez l'étude et les top 10 complets de chaque nation à cette adresse.