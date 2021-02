🎥 Champions League : le Real Madrid s'impose dans la douleur; Manchester City écarte le Borussia Mönchengladbach

Deux rencontres importantes Ă©taient au programme de la soirĂ©e, avec Thibaut Courtois et le Real en quĂȘte de rachat aprĂšs la phase de poules dĂ©cevante, et le Manchester City de Kevin De Bruyne qui court toujours derriĂšre son premier trophĂ©e.

Atalanta - Real Madrid

Thibaut Courtois était au poste mais Zinedine Zidane était privé de plusieurs joueurs dont Karim Benzema, Eden Hazard, Marcelo ou encore Sergio Ramos. Pourtant, le coup du sort permettait au Real d'évoluer en supériorité numérique après un quart d'heure seulement, suite à l'exclusion de Remo Freuler (17e) suite à sa faute sur Ferland Mendy. Les Merengues ont ainsi dominé mais l'Atalanta tenait bon face à des Espagnols sans idées ni vraiment de solutions. Le Real s'en est remis finalement à Mendy, qui inscrivait le seul but de la partie à la 86e minute de jeu sur une belle frappe de loin. Le Français offre ainsi une avance très importante à son équipe, en vue de la qualification qui se décidera le 16 mars lors du match retour.

Borussia M'gladbach - Manchester City

Dans une partie délocalisée à Budapest, Pep Guardiola optait pour Bernardo Silva au détriment de Kevin De Bruyne (banc). Manchester City dominait face à une formation qui connaissait pourtant une saison solide jusqu'ici, tant en championnat qu'en coupe d'Europe. Bernardo Silva (29e) ouvrait le score et Gabriel Jesus (65e) sur un service de Bernardo Silva, doublait la mise après la pause. City aurait pu inscrire plus de buts, mais manquait de précision en zone de conclusion. Les visiteurs l'emportent finalement et font un pas important vers la qualification. Kevin De Bruyne a été épargné et n'est pour sa part pas monté au jeu.