Roberto Martinez conquis par Thibaut Courtois: "Le meilleur"

De critiqué à presque infranchissable, Thibaut Courtois a mis le Real dans sa poche. Et le sélectionneur est bluffé.

C'était encore loin d'être gagné il y a un peu plus d'un an, mais Thibaut Courtois fait désormais l'unanimité à Madrid. Comme en atteste sa nouvelle prestation de haut vol, à Valladolid, samedi soir, où il a été élu homme du match.

"Un niveau fascinant"

Et Roberto Martinez ne le cache pas, il est admiratif. "Être le gardien du Real, c'est probablement l'un des jobs les plus difficiles qui soit dans le milieu du foot et je peux imaginer à quel point àa peut prendre du temps avant de répondre aux attentes", explique le sélectionneur au Laatste Nieuws.

Thibaut Courtois a eu besoin d'un peu plus d'un an pour mettre la Maison Blanche dans sa poche, mais depuis, il est irrésistible. "Depuis le début d'année 2020, il évolue à un niveau fascinant. Il est le meilleur." Le Diable Rouge aura l'occasion de confirmer dès ce soir contre l'Atalanta, en huitième de finale de Ligue des Champions.