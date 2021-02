Le beau geste de Morelos salué par Romelu Lukaku

Alfredo Morelos inscrivait le premier but, ouvrant la voie vers la large victoire 5-2 des Rangers.

Mais le Colombien s'est également distingué par son fair-play, en stoppant son action alors qu'il filait vers le but Belge, suite à la blessure de Jérémy Gelin, afin que ce dernier puisse être soigné.

Un très beau geste à souligner, et qui a été apprécié notamment par Romelu Lukaku qui n'a pas manqué de saluer

"Fair-play à Morelos des Glasgow Rangers. Filer vers le but et s'arrêter suite à la blessure d'un adversaire... grand esprit sportif", twittait le Diable Rouge.

Fair play to morelos from glasgow rangers. Through on goal and stopping for an injury of the opponent.. great sportsmanship 👏🏿👏🏿