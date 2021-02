Manchester United devra prolonger Cavani....ou lui payer une prime

L'ancien buteur du PSG a placé une clause dans son contrat.

Comme l’a confirmé l’entraîneur des Red Devils Ole-Gunnar Solskjaer, les deux parties doivent lancer les pourparlers afin d’envisager de poursuivre l’aventure une saison de plus. En dépit de la concurrence incarnée par l’avant-centre français Anthony Martial, l’attaquant uruguayen de 34 ans montre de belles choses de l’autre côté de la Manche. Toutes compétitions confondues, l’ex-footballeur de Naples et du Paris Saint-Germain a disputé 24 matches et marqué 7 buts, pour 17 apparitions en Premier League et 6 réalisations.

ESPN fait une révélation sur le bail signé par « El Matador ». Dixit nos confrères, le natif de Salto aurait inséré une clause libératoire que Manchester United aurait l’obligation de débourser en cas de départ au terme de cette saison 2020-2021, d’un montant de 2 millions d’euros. Cette clause n’aurait évidemment plus lieu d’exister si les dirigeants mancuniens étaient amenés à lever l’option de douze mois insérée dans son engagement.