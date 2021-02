Ligue 1 : Monaco met la pression sur Lyon, Lorient sort de la zone rouge

Victorieux face à Brest ce dimanche après-midi, Monaco continue son ascension. Les Monégasques sont à égalité de points avec Lyon avant l'Olympico de ce soir.

Monaco continue sa série. Ce dimanche, le club de la Principauté a pris le meilleur sur Brest, au Stade Louis II, dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Ce résultat met la pression sur Lyon, qui se déplace à Marseille ce soir, pour disputer l'Olympico (coup d'envoi à 21h).

Monaco - Brest : les Monégasques surfent sur la vague

Une semaine après leur belle victoire au Parc des Princes, les hommes de Niko Kovac ont poursuivi leur bonne dynamique en s'imposant face à Brest. Le tableau d'affichage s'est débloqué en seconde période lorsque Stevan Jovetic (76ème) puis Kevin Volland (90ème) ont trouvé la faille. Score final : 2-0 pour Monaco. Avec cette victoire, le club du Rocher remonte à hauteur de l'OL (égalité de points), mais reste quatrième à la différente de buts.

𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘𝗘𝗘𝗘 !!

Nos 🔴⚪️ continuent leur série d'invincibilité en 2021 avec cette victoire face au @SB29 👊



2⃣-0⃣ #ASMSB29 pic.twitter.com/oSyK9A2cjU — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 28, 2021

Les autres résultats : Lorient sort de la zone rouge

Les Merlus ne sont plus relégables. Grâce à leur victoire face à Saint- Étienne (2-1) et le match nul de Nîmes contre Nantes (1-1), les hommes de Christophe Pélissier ont réalisé la bonne opération du jour en se hissant à la 17ème place. Derrière eux, les Crocos sont 18èmes et les Canaris 19èmes. Les deux autres rencontres de l'après-midi ont accouché d'un match nul. Tandis que Reims et Montpellier se sont quittés sur un score nul et viege (0-0), Angers et Lens se sont tenus en échec (2-2).