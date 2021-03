Benat voit plus loin que le maintien: "C'est bien pour notre confiance"

Eupen s'est imposé en terres limbourgeoises ce dimanche et peut penser à son autre rencontre importante de la semaine: la réception de La Gantoise en Coupe de Belgique.

Eupen a battu STVV et c'est une bonne chose. Si le match de samedi prochain contre OHL pourrait être déterminant pour la course au top 8, celui de ce mercredi contre La Gantoise pourrait faire entrer le club dans l'histoire: ce n'est pas toutes les années que les Pandas jouent un quart de finale de la Coupe de Belgique.

Les trois points pris au Stayen sont au final bien plus que trois points: "Cela nous donne de la confiance pour jouer contre La Gantoise. Nous savons que c'est une grosse équipe mais nous allons tout donner pour nous qualifier pour les demi-finales. La suite? On va regarder match par match. Nous ne sommes qu'à 4 points de la 10ème place et nous allons tout faire pour entrer dans ce top 10".